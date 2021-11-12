Конор Макгрегор принял вызов Петра Яна

Ирландский и российский бойцы обменялись присущими смешанным единоборствам колкостями

Конор Макгрегор Фото: Steve Marcus/Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион UFC ирландский боец смешанных единоборств Конор Макрегор принял вызов временного чемпиона россиянина Петра Яна провести поединок.

"Никаких проблем. Примем тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксерском клубе Crumlin", - написал Макгрегор в ответ на соответствующее предложение Яна в твиттере.

Само предложение россиянина стало реакцией на заявление Макрегора в этой же соцсети, что он "разорвал бы" Яна в их поединке.

"Конор, мы все знаем, что тебе нравится говорить, но давай сразу перейдем к делу, если ты действительно хочешь боксировать или драться. Меня не волнует вес или набор правил. Бьюсь об заклад, ты не придешь", - парировал на ту реплику российский боец.

Lol, no prob littler. We will set up a spar or something similar in the near future. Will host you and your team in Ireland for one of our shows at Crumlin boxing club. We will figure it out then, kid. God bless ya. @ParimatchGlobal, get this set. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 12, 2021

33-летний Макгрегор был чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Последний к настоящему моменту бой он провел 11 июля 2021 года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Здесь он потерпел поражение от американца Дастина Порье: поединок досрочно завершился из-за травмы ирландца.

28-летний Ян являлся чемпионом UFC в легчайшем весе. 30 октября на турнире UFC 267 уже в статусе экс-чемпиона он дрался с американцем Кори Сэндхагеном и завоевал титул временного чемпиона.