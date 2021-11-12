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Конор Макгрегор принял вызов Петра Яна

Ирландский и российский бойцы обменялись присущими смешанным единоборствам колкостями

Конор Макгрегор принял вызов Петра Яна
Конор Макгрегор
Фото: Steve Marcus/Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион UFC ирландский боец смешанных единоборств Конор Макрегор принял вызов временного чемпиона россиянина Петра Яна провести поединок.

"Никаких проблем. Примем тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксерском клубе Crumlin", - написал Макгрегор в ответ на соответствующее предложение Яна в твиттере.

Само предложение россиянина стало реакцией на заявление Макрегора в этой же соцсети, что он "разорвал бы" Яна в их поединке.

"Конор, мы все знаем, что тебе нравится говорить, но давай сразу перейдем к делу, если ты действительно хочешь боксировать или драться. Меня не волнует вес или набор правил. Бьюсь об заклад, ты не придешь", - парировал на ту реплику российский боец.

33-летний Макгрегор был чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Последний к настоящему моменту бой он провел 11 июля 2021 года на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Здесь он потерпел поражение от американца Дастина Порье: поединок досрочно завершился из-за травмы ирландца.

28-летний Ян являлся чемпионом UFC в легчайшем весе. 30 октября на турнире UFC 267 уже в статусе экс-чемпиона он дрался с американцем Кори Сэндхагеном и завоевал титул временного чемпиона.

UFC смешанные единоборства Петр Ян Конор Макгрегор

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