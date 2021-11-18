Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Испанка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).
В финальном матче соревнования в Мексике она нанесла поражение представительнице Эстонии Анне Контавейт – 6:3, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 39 минут.
Мугуруса в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает пятое место, Контавейт располагается на восьмой строчке.
В настоящее время в Турине проходит Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), где среди прочих на победу претендуют россияне Андрей Рублев и действующий обладатель титула Даниил Медведев.