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Мугуруса выиграла Итоговый турнир WTA

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Испанка Гарбинье Мугуруса стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В финальном матче соревнования в Мексике она нанесла поражение представительнице Эстонии Анне Контавейт – 6:3, 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 39 минут.

Мугуруса в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает пятое место, Контавейт располагается на восьмой строчке.

В настоящее время в Турине проходит Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), где среди прочих на победу претендуют россияне Андрей Рублев и действующий обладатель титула Даниил Медведев.

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