Московское "Динамо" одержало шестую победу подряд, обыграв в овертайме "Трактор"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты столичного "Динамо" в среду одержали победу над соперниками из челябинского "Трактора" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 7:6 (2:1, 3:1, 1:4, 1:0).

В составе победителей шайбы забросили Иван Муранов (12-я минута), Вадим Шипачев (17), Богдан Якимов (25), Антон Белов (28), Станислав Галиев (30) и Егор Зайцев (50), а решивший исход поединка гол провел Андрей Миронов (63). У "Трактора" отличились Андрей Стась (3), Тему Пулккинен (35), Сергей Калинин (42), Вячеслав Основин (47), Никита Тертышный (49) и Илья Карпухин (58).

"Динамо" выиграло шестую встречу подряд - в последний раз команда уступила 5 ноября в матче с Амуром (0:1).

Московский клуб остался на втором месте в списке команд Западной конференции КХЛ, заработав 44 очка за 32 игры. "Трактор" также идет вторым, но на Востоке - 51 очко за 34 встречи.