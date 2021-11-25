СКА в овертайме обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" в четверг уступили соперникам из петербургского СКА в домашнем матче очередного тура Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась поражением хозяев со счетом 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:1). У "Ак Барса" забитыми шайбами отметились Никита Дыняк (36-я минута), Стивен Кэмпфер (38) и Уил Джордан (45). В составе победителей отличились Андрей Кузьменко (13), Антон Бурдасов (27) и Мэт Робинсон (35), а решающий гол в овертайме провел Никита Гусев (64).

"Ак Барс" прервал свою пятиматчевую победную серию, последний раз казанская команда проигрывала новосибирской "Сибири" 4 ноября (0:2).

В параллельном матче игрового дня пекинский "Куньлунь" на своем льду уступил столичному "Спартаку" - 4:6 (2:2, 1:4, 1:0).

У московского клуба дублями отличились Александр Хохлачев (15 и 28) и Александр Никишин (22 и 25), голы также провели Эмиль Петтерссон (9) и Йори Лехтеря (33). "Кунлунь" ответила голами Клиффорда Пу (4), Спеснера Фу (7), Джейка Челиоса (29) и Паркера Фу (60).

По итогам поединков СКА поднялся на четвертое место среди клубов Западной конференции КХЛ, заработав 43 очка, "Спартак" идет седьмым - 36 очков. На Востоке "Ак Барс" остался на третьем месте (45 очков), а "Куньлунь" - на 11-м (19 очков).

Ранее в четверг в Нижнекамске местный "Нефтехимик" по буллитам одержал победу над рижским "Динамо", проигравшим четвертый раз подряд - 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0).

Уфимский "Салават Юлаев" в домашнем матче по буллитам уступил подмосковному "Витязю", который прервал серию из шести поражений подряд - 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1).

Казахстанский "Барыс" на своем льду обыграл нижегородское "Торпедо" - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).