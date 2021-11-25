"Локомотив" уступил "Лацио" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" уступили соперникам из итальянского "Лацио" в домашнем матче пятого тура Лиги Европы УЕФА.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу римского клуба. Победу "Лацио" принесли голы капитана команды Чиро Иммобиле, который дважды реализовал пенальти - на 56-й и 63-й минутах, а также точный удар Педро (87).

"Локомотив", ни разу не победивший в текущем розыгрыше Лиги Европы, замыкает таблицу группы E на четвертом месте, имея в активе 2 очка. Лидирует в группе турецкий "Галатасарай", у которого 11 очков. "Лацио" - второй (8 очков). Третье место занимает французский "Марсель", набравший 4 очка. "Галатасарай" и "Лацио" не опустятся ниже второго места, дающего право на участие в плей-офф Лиги Европы.

"Локомотив" сохраняет шансы на дальнейшее участие в текущем сезоне еврокубков - для этого ему необходимо в последнем туре обыграть "Марсель", матч против которого пройдет во Франции 9 декабря. В случае победы "Локомотив" выйдет в плей-офф третьего по значимости еврокубка - Лиги конференций.