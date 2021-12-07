Япония примет решение об отправке делегации на ОИ в Пекин с позиции своих интересов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Япония решит, отправлять ли официальную делегацию на зимние Олимпийские игры в Пекине, исходя из своих национальных интересов, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Мы хотели бы принять собственное решение с точки зрения наших национальных интересов", - цитируют Кисиду японские СМИ.

Ранее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что правительству еще предстоит решить, какую позицию занять в отношении участия официальных лиц в зимних Олимпийских играх в Пекине.

"Япония считает важным, чтобы универсальные ценности международного сообщества, включая свободу, уважение основных прав человека и верховенство закона, были гарантированы и в Китае", - отметил он, добавив, что эти вопросы будут учтены при принятии решения.

В понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что американская администрация не будет отправлять дипломатов и других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. Данное решение она объяснила тем, что это Китай, по мнению США, нарушает права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. При этом американские спортсмены смогут участвовать в Играх.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.