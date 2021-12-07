Поиск

Япония примет решение об отправке делегации на ОИ в Пекин с позиции своих интересов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Япония решит, отправлять ли официальную делегацию на зимние Олимпийские игры в Пекине, исходя из своих национальных интересов, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

СпортОфициальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменовОфициальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменовЧитать подробнее

"Мы хотели бы принять собственное решение с точки зрения наших национальных интересов", - цитируют Кисиду японские СМИ.

Ранее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что правительству еще предстоит решить, какую позицию занять в отношении участия официальных лиц в зимних Олимпийских играх в Пекине.

"Япония считает важным, чтобы универсальные ценности международного сообщества, включая свободу, уважение основных прав человека и верховенство закона, были гарантированы и в Китае", - отметил он, добавив, что эти вопросы будут учтены при принятии решения.

В понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что американская администрация не будет отправлять дипломатов и других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. Данное решение она объяснила тем, что это Китай, по мнению США, нарушает права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. При этом американские спортсмены смогут участвовать в Играх.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Япония Китай Олимпиада-2022

Новости по теме

Новости

ЦСКА обыграл "Динамо" в матче КХЛ

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

"Спартак" обыграл "Металлург" в матче КХЛ

Бойца MMA Чоршанбиева выдворят из РФ за нарушение режима пребывания

Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Первого канала

Хэмилтон выиграл гран-при Саудовской Аравии и догнал Ферстаппена

Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса

Непомнящий уступил Карлсену в восьмой партии матча за звание чемпиона мира

Сборная России выиграла женскую эстафету на этапе КМ по лыжным гонкам

Сборная России по лыжам финишировала второй в мужской эстафете на этапе КМ

Сборная России по лыжам финишировала второй в мужской эстафете на этапе КМ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код