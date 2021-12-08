"Зенит" сыграл вничью с "Челси" в заключительном туре Лиги чемпионов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:3 сыграли вничью с лондонским "Челси" в домашнем матче последнего, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА.

На второй минуте Тимо Вернер поразил ворота "Зенита" и вывел "Челси" вперед. Однако на перерыв команды уходили уже с преимуществом в счете петербургской команды: на 28-й минуте гол в ворота гостей провел Клаудиньо, на 41-й - Сердар Азмун.

На 62-й минуте "Челси" смог отыграться благодаря голу Лукаку, на 85-й вновь отличился Вернер. На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте счет сравнял Магомед Оздоев.

В другом матче группы Н "Ювентус" в Турине со счетом 1:0 взял верх над шведским "Мальме".

В итоге "Ювентус" пробился в плей-офф ЛЧ с первого места в группе (15 очков), "Челси" - со второго (13). "Зенит" стал третьим (5) и сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Мальме" занял четвертую строчку (1) и выбыл из еврокубков.