Поиск

"Зенит" сыграл вничью с "Челси" в заключительном туре Лиги чемпионов

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:3 сыграли вничью с лондонским "Челси" в домашнем матче последнего, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА.

На второй минуте Тимо Вернер поразил ворота "Зенита" и вывел "Челси" вперед. Однако на перерыв команды уходили уже с преимуществом в счете петербургской команды: на 28-й минуте гол в ворота гостей провел Клаудиньо, на 41-й - Сердар Азмун.

На 62-й минуте "Челси" смог отыграться благодаря голу Лукаку, на 85-й вновь отличился Вернер. На четвертой компенсированной ко второму тайму минуте счет сравнял Магомед Оздоев.

В другом матче группы Н "Ювентус" в Турине со счетом 1:0 взял верх над шведским "Мальме".

В итоге "Ювентус" пробился в плей-офф ЛЧ с первого места в группе (15 очков), "Челси" - со второго (13). "Зенит" стал третьим (5) и сыграет в плей-офф Лиги Европы. "Мальме" занял четвертую строчку (1) и выбыл из еврокубков.

Футбол УЕФА Зенит Челси

Новости по теме

Новости

Пловец Рылов признан спортсменом 2021 года в России

Пловец Рылов признан спортсменом 2021 года в России

Канада присоединится к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине

Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Серена Уильямс пропустит Australian Open

Умершие знаменитости

Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

Великобритания еще не приняла решения относительно бойкота Олимпиады в Пекине

Великобритания еще не приняла решения относительно бойкота Олимпиады в Пекине

Месси обошел Пеле по числу голов в карьере

Непомнящий проиграл Карлсену вторую партию подряд в матче за звание чемпиона мира

Месси, Роналду, Левандовски вошли в символическую сборную мира-2021

Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан по делу об убийстве

Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан по делу об убийстве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код