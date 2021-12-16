Хоккеиста "Вашингтона" Кузнецова не допустят к участию в ОИ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - У дисквалифицированного за нарушения антидопинговых правил нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгения Кузнецова не будет шансов выступить на Олимпиаде в Пекине.

Об этом, как сообщает Sport24, заявил глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.

Два года назад Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Допинг-тест от 26 мая 2019 года выявил наличие кокаина. Наказание при этом не распространяется на Национальную хоккейную лигу, в рамках которой Кузнецов играет и поныне.

Между тем, в Федерации хоккея России объявляли о желании помочь Кузнецову с возможностью добиться права сыграть на ОИ в Пекине.

Ранее в НХЛ заявили, что отпустят игроков лиги на ОИ в Китай. Однако НХЛ может отозвать решение в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.