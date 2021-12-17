Поиск

Канада победила Швецию на Кубке Первого канала

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады нанесли поражение национальной команде Швеции в матче, прошедшем в Москве в рамках Кубка Первого канала.

Результат встречи – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) в пользу канадцев. В их составе голы провели Брэндон Гормли (20-я минута), Эрик О"Делл (38), Чарльз Дженовей (39). В составе шведов отличился Густав Рюдаль (36).

Кубок Первого канала является российским этапом Еврохоккейтура.

Для Швеции и Канады матч стал вторым в Москве, ранее обе сборные уступили России (0:1 и 3:4 соответственно). Между тем, игры с участием канадцев в общий зачет не идут.

хоккей Еврохоккейтур Кубок Первого канала

Новости по теме

Новости

Российский биатлонист Латыпов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира

Госдума приняла закон о паспортах болельщика

Госдума приняла закон о паспортах болельщика

Финал Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2021/22 окончательно отменен

"Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли главным тренером команды

"Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли главным тренером команды

Финляндия в серии буллитов обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею

Финляндия в серии буллитов обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла Швецию на Кубке Первого канала

Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

КДК РФС на полмиллиона рублей оштрафовал "Динамо" за уханье фанатов

Хоккеиста "Вашингтона" Кузнецова не допустят к участию в ОИ

Овечкин вышел в лидеры списка бомбардиров сезона в НХЛ

Овечкин вышел в лидеры списка бомбардиров сезона в НХЛ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код