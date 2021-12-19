Поиск

Француз Жаклен выиграл масс-старт на четвертом этапе КМ по биатлону

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Эмильен Жаклен стал победителем гонки с общего старта на четвертом этапе Кубка мира, который завершился во французском Анси.

Жаклен завершил гонку дистанцией 15 километров за 35 минут 54,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второй результат показал соотечественник Жаклена Кентен Фийон Майе (2 промаха; +3,5 секунды). Третье место занял норвежец Тарьей Бе (1; +10,3).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, финишировавший 12-м (3; +49,3). Александр Логинов - 15-й (4; +1:03), Александр Поварницын - 22-й (2; +1:30), Саид Каримулла Халили - 25-й (3; +1:34), Даниил Серохвостов - 26-й (6; +2:14).

Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе с 6 по 9 января 2022 года.

биатлон Эмильен Жаклен

Новости по теме

Новости

Биатлонист Латыпов стал вторым в гонке преследования на этапе КМ во Франции

Российский биатлонист Латыпов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира

Госдума приняла закон о паспортах болельщика

Госдума приняла закон о паспортах болельщика

Финал Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2021/22 окончательно отменен

"Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли главным тренером команды

"Спартак" объявил о назначении Паоло Ваноли главным тренером команды

Финляндия в серии буллитов обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею

Финляндия в серии буллитов обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла Швецию на Кубке Первого канала

Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

КДК РФС на полмиллиона рублей оштрафовал "Динамо" за уханье фанатов

Хоккеиста "Вашингтона" Кузнецова не допустят к участию в ОИ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код