Сборная России выиграла сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону

Антон Бабиков и Кристина Резцова празднуют победу в одиночной смешанной эстафете в Оберхофе Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Россияне Антон Бабиков и Кристина Резцова стали первыми в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

Бабиков и Резцова использовали 12 дополнительных патронов и зашли на один штрафной круг. Итоговое время российской пары - 41 минута 37,1 сек.

Второе место у сборной Австрии (Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер), которая использовала 13 дополнительных патронов и также зашла на один штрафной круг, отстав от россиян на 41,5 сек.

Третьей стала Украина, за которую выступали Артем Тищенко и Дарья Блашко (12 промахов; +1 минута 3,6 сек.).

Пятый этап Кубка мира завершится 9 января гонками преследования.