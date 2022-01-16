АТР призвала уважать решение австралийских властей аннулировать визу Джоковича

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Отсутствие Новака Джоковича станет потерей для турнира Большого шлема Australian Open, считает Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).

"Сегодняшнее решение аннулировать австралийскую визу Новака Джоковича знаменует собой окончание глубоко прискорбной серии событий. В конечном счете, необходимо уважать решения юридических органов по вопросам общественного здравоохранения. Требуется больше времени, чтобы проанализировать факты и извлечь уроки из этой ситуации", - говорится в ее релизе.

"Независимо от того, как была достигнуто это решение, Новак является одним из величайших теннисистов и его отсутствие на Открытом чемпионате Австралии станет потерей. Мы знаем, какими бурными были последние дни для Новака и как сильно он хотел защитить свой титул в Мельбурне. Мы желаем ему всего наилучшего и с нетерпением ждем его возвращения на корт в ближайшее время", - отмечают в АТР.

Ассоциация снова напомнила теннисистам о необходимости вакцинации от коронавируса.

Ранее в воскресенье Федеральный суд Австралии отказал Джоковичу в апелляции на решение аннулировать ему австралийскую визу.

В свою очередь Джокович выразил разочарование в связи с решением суда, но согласился подчиниться ему.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, он будет проводиться со зрителями на трибунах. Ранее сообщалось, что теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.