Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

Вера Звонарева выбыла из дальнейшей борьбы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над итальянцем Джанлукой Магером в матче первого круга турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 6:3, 6:2, 6:2 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев идентифицируется как шестая ракетка мира. Что касается Магера, он располагается на 65-й строчке.

Следующим соперником Рублева станет победитель пары Роберто Карбальес Баэна (Испания, 75-й номер рейтинга) – Ричардас Баранкис (Литва, 93).

Между тем, в женском одиночном разряде из борьбы выбыла россиянка Вера Звонарева (91). Она уступила 26-й ракетке мира бельгийке Элизе Мертенс (26) – 4:6, 5:7.