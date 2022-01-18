Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

В первом круге также победили Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку во второй круг турнира Большого шлема Australian Open.

В матче первого круга он нанес поражение 91-й ракетке мира представителю Швейцарии Хенри Лааксонену – 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

Борьбу за выход в третью стадию соревнования россиянин поведет с победителем пары Лиам Броди (Великобритания, 128-й номер рейтинга) – Ник Кирьос (Австралия, 115).

В женском одиночном разряде в ночь на вторник свои победы в рамках первого круга к настоящему моменту одержали три россиянки. Дарья Касаткина (23) взяла верх над швейцаркой Штефани Фегеле (145), Людмила Самсонова (37) переиграла американку Эмину Бектас (212), Анастасия Павлюченкова (11) оказалась сильнее венгерки Анны Бондарь (92).