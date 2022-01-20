Поиск

НХЛ не стала переносить дату окончания регулярного чемпионата

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала изменения в расписании матчей, которые позволят завершить регулярный чемпионат на изначально запланированную дату - 29 апреля, сообщает пресс-служба лиги.

"В обновленном расписании содержатся даты 98 матчей, которые были перенесены с 18 ноября по 18 января, а также новые даты других 23 игр. (...) Это позволит всем 32 командам провести по 82 матча к 29 апреля, когда изначально и должен был закончиться регулярный сезон", - говорится в сообщении.

При этом на период с 7 по 22 февраля запланированы 95 матчей, сразу десять из которых пройдут за один игровой день - 17 февраля.

Эти даты ранее были предназначены для поездки игроков НХЛ на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, но 22 декабря 2021 года из-за участившихся случаев заболевания COVID и большого количества перенесенных игр регулярного чемпионата лига приняла решение о неучастии игроков своих клубов в зимней Олимпиаде.

"Мы очень благодарны нашим болельщикам за их поддержку и понимание в эти непростые времена, и клубам, профсоюзу игроков НХЛ и хоккеистам за их содействие во внесении изменений в расписание, несмотря на огромные логистические сложности", - сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, слова которого привели в пресс-службе.

Подчеркивается, что по состоянию на сегодня из-за коронавируса были перенесены всего 104 матча с начала текущего сезона регулярного чемпионата НХЛ.

хоккей НХЛ

Новости по теме

Новости

Футболист "Лилля" Языджи перешел в ЦСКА

Футболист "Лилля" Языджи перешел в ЦСКА

Карацев пробился в третий круг Australian Open

Хачанов вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Надалем

Хачанов вышел в третий круг Australian Open, где сыграет с Надалем

Голы Овечкина и Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Виннипег"

Без Джоковича. В Мельбурне завершился первый круг Australian Open

Без Джоковича. В Мельбурне завершился первый круг Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open

Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open

Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА

Левандовски признан футболистом года по версии ФИФА

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на подготовку к ОИ

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на подготовку к ОИ

Российский теннисист Карацев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Карацев вышел во второй круг Australian Open
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код