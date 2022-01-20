НХЛ не стала переносить дату окончания регулярного чемпионата

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала изменения в расписании матчей, которые позволят завершить регулярный чемпионат на изначально запланированную дату - 29 апреля, сообщает пресс-служба лиги.

"В обновленном расписании содержатся даты 98 матчей, которые были перенесены с 18 ноября по 18 января, а также новые даты других 23 игр. (...) Это позволит всем 32 командам провести по 82 матча к 29 апреля, когда изначально и должен был закончиться регулярный сезон", - говорится в сообщении.

При этом на период с 7 по 22 февраля запланированы 95 матчей, сразу десять из которых пройдут за один игровой день - 17 февраля.

Эти даты ранее были предназначены для поездки игроков НХЛ на Олимпийские игры 2022 года в Пекине, но 22 декабря 2021 года из-за участившихся случаев заболевания COVID и большого количества перенесенных игр регулярного чемпионата лига приняла решение о неучастии игроков своих клубов в зимней Олимпиаде.

"Мы очень благодарны нашим болельщикам за их поддержку и понимание в эти непростые времена, и клубам, профсоюзу игроков НХЛ и хоккеистам за их содействие во внесении изменений в расписание, несмотря на огромные логистические сложности", - сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли, слова которого привели в пресс-службе.

Подчеркивается, что по состоянию на сегодня из-за коронавируса были перенесены всего 104 матча с начала текущего сезона регулярного чемпионата НХЛ.