ESPN сообщил, что НХЛ не отпустит своих хоккеистов на Олимпиаду

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига и ассоциация игроков НХЛ согласовали решение о неучастии своих игроков в Олимпиаде в Пекине и, как ожидается, озвучат его в течение суток, сообщает американский спортивный телеканал ESPN со ссылкой на источники.

Другие СМИ пишут, что это состоится в течение текущей недели.

ESPN поясняет, до 10 января НХЛ имеет право принять подобное решение без финансовых штрафных мер. По данным телеканала NBC Sports, НХЛ сначала проинформирует МОК о своей позиции, после чего последует официальное объявление.

В сообщениях указано, что причиной такого решения стал штамм коронавируса "омикрон". Из-за него НХЛ пришлось перенести десятки матчей, а затем раньше срока уйти на рождественские каникулы. Планируется, что лига во время Олимпиады сможет провести часть перенесенных в декабре матчей НХЛ.

С коронавирусом связана еще одна проблема: если бы хоккеисты НХЛ поехали на Игры, то высоки риски, что кто-то из них заразится там вирусом, констатирует NBC. "Из-за "омикрона" стал вполне реальным риск того, что, к примеру, игрок при положительном тесте на коронавирус застрял бы в Пекине от трех до пяти недель", - отмечает телеканал.

В сообщении говорится, что, таким образом, многие звезды НХЛ теперь лишатся возможности впервые выступить на Олимпиаде. В частности, в списке таких игроков упоминаются россияне Артемий Панарин и Андрей Василевский.

Телеканал задается и вопросом о том, не лишилась ли российская хоккейная суперзвезда Александр Овечкин последней возможности блеснуть на олимпийском турнире. "Неясно, как сложится дальнейшая "олимпийская" судьба у таких ветеранов, как Алекс Овечкин. Ему 36 лет, а следующие игры - через четыре года. Увидим ли мы его еще на Играх?", - пишет NBC.

Наконец, телеканал предполагает, что на фоне отказа НХЛ от участия в Играх в Пекине повышаются шансы на организацию Кубка мира: этот турнир на уровне сборных время от времени проводится, причем организатором выступает сама НХЛ.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.