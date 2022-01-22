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Касаткина проиграла Свентек в третьем круге Australian Open

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила Иге Свентек (Польша) в третьем раунде Australian Open, проходящего в Мельбурне в субботу.

Результат противостояния - 6:2, 6:3 в пользу 9-й ракетки мира Свентек. Касаткина в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 23-е место.

Следующей соперницей Свентек станет или румынка Сорана Кырстня (38 номер в рейтинге WTA), или россиянка Анастасия Павлюченкова (11).

теннис Australian Open Дарья Касаткина

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