Касаткина проиграла Свентек в третьем круге Australian Open
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила Иге Свентек (Польша) в третьем раунде Australian Open, проходящего в Мельбурне в субботу.
Результат противостояния - 6:2, 6:3 в пользу 9-й ракетки мира Свентек. Касаткина в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 23-е место.
Следующей соперницей Свентек станет или румынка Сорана Кырстня (38 номер в рейтинге WTA), или россиянка Анастасия Павлюченкова (11).