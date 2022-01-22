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Павлюченкова проиграла румынке Кырсте на Australian Open

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила румынке Соране Кырсте в третьем раунде Australian Open.

Результат поединка, состоявшегося в субботу Мельбурне, - 6:3, 2:6, 6:2 в пользу спортсменки из Румынии. Следующей соперницей Кырсти станет 9-я ракетка мира Ига Свентек из Польши, которая ранее выбила из турнира россиянку Дарью Касаткину.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Павлюченкова занимает 11-е место, Кырстя - 38-е.

Больше россиянок в женском одиночном разряде Australian Open-2022 не осталось.

теннис Australian Open Анастасия Павлюченкова

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