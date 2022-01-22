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Рублев проиграл Чиличу в третьем круге Australian Open

Рублев проиграл Чиличу в третьем круге Australian Open
Андрей Рублев
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Теннисист из России Андрей Рублев уступил хорвату Марину Чиличу в матче третьего раунда Australian Open, проходящего в Мельбурне.

Результат поединка - 7:5, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3 в пользу спортсмена из Хорватии. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает шестое место. Чилич располагается на 27-й строчке.

За выход в четвертьфинал Чилич поспорит с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады (9-й номер в рейтинге АТР).

Общий призовой фонд Australian Open-2022 составляет почти $54 млн.

теннис Australian Open Андрей Рублев

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