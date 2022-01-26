Циципас стал потенциальным соперником Медведева по полуфиналу Australian Open
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Греческий теннисист Стефанос Циципас нанес поражение представителю Италии Яну Синнеру в матче 1/4 финала турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Результат встречи – 6:3, 6:4, 6:2 в пользу спортсмена из Греции. Участники матча провели на корте 2 часа 6 минут.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Циципас занимает четвертое место, Синнер – 10-е.
В полуфинале Циципас сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, №9 рейтинга ATP) – Даниил Медведев (Россия, 2).