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Циципас стал потенциальным соперником Медведева по полуфиналу Australian Open

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Греческий теннисист Стефанос Циципас нанес поражение представителю Италии Яну Синнеру в матче 1/4 финала турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Результат встречи – 6:3, 6:4, 6:2 в пользу спортсмена из Греции. Участники матча провели на корте 2 часа 6 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Циципас занимает четвертое место, Синнер – 10-е.

В полуфинале Циципас сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, №9 рейтинга ATP) – Даниил Медведев (Россия, 2).

теннис Australian Open

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