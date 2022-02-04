Российская делегация прошла в параде атлетов на открытии Игр

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Спортсмены Команды Олимпийского комитета России (ОКР) приняли участие в параде атлетов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года.

Российская делегация прошла по пекинской арене "Птичье гнездо" под 46-м порядковым номером вслед за сборной Румынии. В ее составе присутствовали порядка 80 представителей.

В качестве знаменосцев Команды ОКР выступили серебряный призер ОИ-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и победитель олимпийского хоккейного турнира 2018 года Вадим Шипачев.

Олимпиада 2022 года в Пекине пройдет до 20 февраля. В свете решений CAS, датированных декабрем 2020 года, отечественные спортсмены выступят на ОИ-2022 под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна РФ в их честь прозвучит фрагмент из музыки Петра Чайковского.