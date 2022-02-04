Олимпиада Пекин 2022

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Аналитики оценили в 6% шансы России выиграть медальный зачет ОИ-2022

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Вероятность того, что Олимпийская команда России разместится на первом месте после завершения зимних Игр-2022, оценивается в 6%, говорится в аналитическом отчете, предоставленном "Интерфаксу" компанией "Рейтинг Букмекеров".

"Вероятностью 70% букмекеры оценили шансы Норвегии. Дальше идут Германия – 7%, Россия – 6%, Канада, США и Нидерланды – по 5%. Голландцы, кстати, делают ставку на шорт-трек и коньки, тогда как в остальных дисциплинах им будет сложно рассчитывать на награды", — заявил прокомментировал эксперт информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Артем Слицкий.

Речь в данном случае идет по количеству золотых медалей, которое является основным фактором при распределении мест в общем зачете.

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Что касается общего количества наград, то здесь фаворитом также является сборная Норвегии, вероятность ее победы составляет 75%. Россия в числе претендентов занимает второе место (8%), далее идут Германия (6%), Канада (5%) и США (4%).

Норвежцы, отмечают эксперты, смогут завоевать немало медалей за счет преимущества перед соперниками в лыжных дисциплинах. Сборная России характеризуется как "одна из самых разносторонних команд".

По оценке букмекеров, шансы на то, что сборная России на Олимпиаде возьмет как минимум 10 золотых медалей, соответствует вероятности 58%. Букмекерские компании оценили вероятностью 45%, что главный фаворит Игр сборная Норвегии возьмет не менее 20 медалей высшей пробы.

Немного перспективней, чем у России, выглядят шансы у немцев – 62% на то, что Германия уедет домой минимум с 11 золотыми медалями. Хозяева Олимпиады – сборная Китая, - по мнению аналитиков букмекерских компаний, возьмет не менее 7 золотых медалей с вероятностью в 57%.

Олимпиада-2022 официально стартует 4 февраля. В свете решений CAS российские спортсмены на Играх в Пекине выступают под флагом Олимпийского комитета России.

На предыдущих зимних Играх, в 2018 году, сборная России выступила в усеченном составе, в результате заняла в общем зачете 13-е место. Отечественные спортсмены завоевали тогда 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

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Биатлонист Уле-Айнар Бьорндален завоевал 13 олимпийских медалей, в том числе 8 - золотыеКонькобежец Свен Крамер (Нидерланды) 9 раз забирался на пьедестал почета, в том числе 4 раза - на высшую ступеньЛыжница Марит Бьерген (Норвегия) завоевала на Олимпийских играх 15 медалей, более половины - 8 - золотыхНа счету конькобежки Ирен Вюст (Нидерланды) 11 олимпийских медалей, среди них 5 - золотыеЛыжница Раиса Сметанина (СССР, Объединенная команда) завоевала на ОИ 10 медалей, в том числе 4 - золотыеКонькобежка Клаудия Пехштайн (Германия) выиграла 9 медалей, включая 5 золотыхЛыжник Бьерн Дели (Норвегия) выиграл 12 олимпийских наград, в основном - 8 - высшего достоинстваЛыжница Любовь Егорова (Объединенная команда, Россия) завоевала на олимпийских соревнованиях 9 медалей, включая 3 золотыеЛыжник Сикстен Ернберг (Швеция) выиграл на Олимпиадах 9 медалей, из них 4 - золотые
Биатлонист Уле-Айнар Бьорндален завоевал 13 олимпийских медалей, в том числе 8 - золотые
Хроника 23 января – 04 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
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