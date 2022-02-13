Валиева получила 26-й номер на короткую программу фигуристок на Олимпиаде

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Камила Валиева на официальном сайте Игр-2022 в Пекине значится в списке участниц короткой программы личного турнира Олимпиады под 26-м номером.

28-й и 29-й выступят ее соотечественницы Александра Трусова и Анна Щербакова соответственно.

Короткий прокат у фигуристок запланирован на 15 февраля, участие примут 30 спортсменок, 24 из них квалифицируются на произвольную программу.

Между тем, 14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) должен объявить решение по допинговому делу, связанным с 15-летней Валиевой.

7 февраля на командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине россияне заняли первое место, в составе отечественной команды выступила и Валиевой. Однако церемония награждения была отложена без объяснения причин. В тот же день Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило неблагоприятный результат анализа Валиевой и наложило на 15-летнюю спортсменку временное отстранение, которое было успешно оспорено.

В пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Жалобы в CAS направили Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев. Эти организации хотят оспорить решение РУСАДА допустить спортсменку к участию на ОИ.

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщал, что на Валиеву может быть наложено временное отстранение, но рассчитывает, что данная процедура не будет применена. Также он выразил уверенность в ее невиновности.