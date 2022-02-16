КХЛ утвердила досрочное завершение регулярного чемпионата

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правление Континентальной хоккейной лиги одобрило досрочное завершение регулярного чемпионата из-за распространения коронавируса среди команд лиги, сообщает пресс-служба КХЛ.

"Правление КХЛ утвердило изменение структуры проведения чемпионата КХЛ в сезоне 2021/2022 в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф. Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России", - говорится в сообщении.

Совет директоров КХЛ утвердил правки в Регламент КХЛ по подведению итогов первого этапа и порядку проведения второго этапа чемпионата сезона 2021/2022.

По итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

"Вопрос рестарта не рассматривается", - подчеркивает пресс-служба лиги.

Плей-офф сезона 2021/2022 стартует 1 марта.

В случае если в финале Кубка Гагарина не сыгран ни один из запланированных матчей, то победитель чемпионата КХЛ не определяется.