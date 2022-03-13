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"Краснодар" обыграл "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" нанес поражение московскому "Спартаку" в матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча на арене "Спартака" закончилась с результатом 2:1 в пользу гостей. Счет в матче был открыт на пятой минуте - прямым ударом со штрафного забил игрок "Краснодара" Эдуард Сперцян. На 38-й минуте "Спартак" сравнял счет после гола Квинси Промеса, который реализовал пенальти. Сперцян оформил дубль и принес победу "Краснодару", реализовав пенальти на 86-й минуте.

Арбитр дважды отменял голы "Спартака" после просмотра видеоповтора: на 14-й минуте судья не засчитал гол Зелимхана Бакаева, на 58-й - Шамара Николсона.

"Краснодар" занимает пятую строчку в таблице РПЛ, у команды 35 очков. "Спартак" идет девятым, имея в активе 26 очков.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Нижним Новгородом", встреча пройдет 19 марта. "Краснодар" днем позже проведет матч против "Уфы".

Футбол Краснодар Спартак

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