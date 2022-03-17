Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение представителю Польши Хуберту Хуркачу в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Результат встречи - 7:6 (7:5), 6:4 в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое место, Хуркач - 11-е.
Соперником Рублева в 1/4 финала будет Григор Димитров из Болгарии (35 номер рейтинга АТР).
Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс". Его призовой фонд составляет более $8,5 млн.