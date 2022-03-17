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Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев нанес поражение представителю Польши Хуберту Хуркачу в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Результат встречи - 7:6 (7:5), 6:4 в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает седьмое место, Хуркач - 11-е.

Соперником Рублева в 1/4 финала будет Григор Димитров из Болгарии (35 номер рейтинга АТР).

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс". Его призовой фонд составляет более $8,5 млн.

Теннис Андрей Рублев

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