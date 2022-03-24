Победившая на ОИ сестер Авериных гимнастка Ашрам завершает карьеру

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Победительница Олимпиады в Токио в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам завершает выступления в профессиональном спорте, сообщает one.co.il.

Отмечается, что в пятницу она должна озвучить свое решение на специально созванной пресс-конференции.

Линой Ашрам прервала гегемонию российской художественной гимнастике на Олимпийских играх. Россиянки в этой дисциплине остались без золота впервые с 1996 года.

Второй на ОИ в Токио стала главный фаворит соревнования Дина Аверина, ее сестра-близнец Арина Аверина заняла четвертое место.

Отечественные эксперты сочли судейство несправедливым и требовали пересмотра оценок. Однако Международная федерация художественной гимнастики (FIG) не выявила признаков предвзятости в вынесении оценок и оставила результат в силе.

Также на ОИ в Японии россиянки не смогли выиграть золото в групповом многоборье – также впервые с 1996 года.