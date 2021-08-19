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FIG признала объективным судейство художественной гимнастики на ОИ

FIG признала объективным судейство художественной гимнастики на ОИ
Выступление Дины Авериной на Олимпиаде в Токио
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Международная федерация художественной гимнастики (FIG) не выявила признаков предвзятости в вынесении оценок на олимпийском турнире по художественной гимнастике в Токио-2020.

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"Технический комитет FIG по художественной гимнастике провел тщательную проверку всех компонентов оценки на каждом этапе соревнований на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Следуя этому процессу, мы можем подтвердить, что в составе судейской бригады не было выявлено никаких отклонений или нарушений", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте FIG.

"Таким образом, технический комитет подтверждает, что рейтинг и результаты Олимпийских игр 2020 года в Токио по художественной гимнастике как в индивидуальном, так и в групповом видах являются справедливыми и беспристрастными", - говорится в заявлении.

"Мы были потрясены, узнав, что несколько судей из жюри по художественной гимнастике получали много угроз и сообщений ненависти после олимпийских соревнований. Эти попытки дестабилизировать судей совершенно неприемлемы. FIG хочет четко заявить, что эти судьи пользуются нашей полной поддержкой и заслуживают похвалы за их работу", - отметили в федерации.

На Олимпиаде-2020 в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. В личном первенстве Дина Аверина стала второй, уступив золото израильтянке Линой Ашрам. В групповом многоборье сборная России завоевала серебро, первое место заняла Болгария.

Судейство на олимпийских турнирах по художественной гимнастике в Токио вызвало резкую критику со стороны отечественных экспертов, включая президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Технический комитет FIG по художественной гимнастике возглавляет россиянка Наталья Кузьмина.

Олимпиада-2020 художественная гимнастика

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