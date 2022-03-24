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"Металлург" обыграл "Авангард" и сравнял счет в серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В очередном матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский "Металлург" в гостях нанес поражение омскому "Авангарду".

Счет поединка, прошедшего в Балашихе, - 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

За "Металлург" отличились Филипп Майе (8-я минута), Денис Зернов (10; 55 - в пустые ворота), Брендан Лайпсик (12), Джош Карри (31).

У "Авангарда" результативным броском отметился Арсений Грицюк (28). При этом трижды шайбы омичей (на 13-й, 30-й и 51-й минутах) после повторных просмотров судьями не были засчитаны из-за положения "вне игры", блокировки вратаря и положения "вне игры" соответственно.

Теперь счет в серии до четырех побед равный - 2:2 (первые два раза сильнее оказались омичи, а в третьем матче победу одержали магнитогорцы). Следующая встреча клубов в рамках второго раунда плей-офф состоится 26 марта.

Обе команды выступают в КХЛ с момента ее основания (сезон-2008/09) и представляют Восточную конференцию. Хоккеисты магнитогорского клуба выигрывали Кубок Гагарина дважды (сезоны-2013/14 и 2015/16), а "Авангарду" это удавалось один раз (2020/21).

хоккей КХЛ
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