Метсола, Йокипакка, Аалтонен и Волк переходят в ХК "Автомобилист"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Автомобилист" (Екатеринбург) заключил контракты с четырьмя иностранцами, сообщается в воскресенье на сайте команды.

Так, двухлетние соглашения заключили вратарь Юха Метсола (предыдущий клуб - "Салават Юлаев"), защитник Юрки Йокипакка ("Сибирь"), а также центральные нападающие Миро Аалтонен ("Витязь") и Кертис Волк ("Барыс").

Финн Юха Метсола в составе "Салавата Юлаева" признавался лучшим голкипером КХЛ по итогам сезона-2018/2019. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/22 Метсола провел 31 матч, одержал 18 побед при коэффициенте надежности 1,87 и проценте отраженных бросков 93,1.

Финн Йокипакка выступает в КХЛ с сезона-2017/18. Первые два года защитник был игроком "Сочи", а затем на протяжении трех последних лет играл за "Сибирь".

Миро Аалтонен - действующий олимпийский чемпион в составе сборной Финляндии. На Олимпиаде в Пекине он принял участите в 6 матчах своей национальной команды, в которых по системе "гол + пас" набрал 4 (3+1) очка.

Канадец Волк с 2018 года играл в казахстанском "Барысе". Он не является легионером в КХЛ, поскольку имеет гражданство Казахстана и регулярно выступает за сборную этой страны, сообщает пресс-служба "Автомобилиста".