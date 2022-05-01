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Сборная России по хоккею победила Белоруссию в Туле

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею в первом выставочном матче в Туле победила национальную команду Белоруссии.

Итог встречи - 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).

Шайбы забросили: у сборной России - Никита Тертышный, Марат Хайруллин (дважды), Федор Свечков и Дмитрий Николаев; у сборной Белоруссии - Егор Чезганов и Даниил Сотишвили.

Это первый матч для национальной команды России после Олимпиады в Пекине.

Ранее Международная федерация хоккея не допустила россиян до участия в мировом первенстве, также наша сборная не сыграет на оставшихся двух турах Евротура.

Сборная России выступает в Туле в экспериментальном составе. Кроме игроков КХЛ, в сборную приглашены игроки из клубов Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги.

Как заявил журналистам первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, в сборную вызваны лучшие игроки в своем возрасте. "Собрали ребят с огромными перспективами, это лучшие игроки мира в своем возрасте. Сейчас важно проверить их на этом уровне, посмотреть, на что они способны", - сказал он.

Второй матч национальных команд России и Белоруссии пройдет в Туле в понедельник.

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