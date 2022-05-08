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"Ростов" и "Уфа" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Ростова" и "Уфы" не определили победителя в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Уфе завершилась со счетом 0:0.

На 9-й минуте игрок "Ростова" Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти.

На 85-й минуте защитник "Уфы" Боян Йокич получил вторую за четыре минуты желтую карточку и был удален с поля.

"Ростов" продолжает занимать 10-е место в таблице чемпионата, имея в активе 35 очков. "Уфа" идет на 15-м месте, у команды 24 очка.

В следующем туре "Уфа" сыграет с тульским "Арсеналом", встреча пройдет 14 мая. "Ростов" в тот же день проведет матч против "Химок".

футбол РПЛ Ростов Уфа
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