"Зенит" обыграл УНИКС в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) обыграли соперников из казанского УНИКСа в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
Встреча, состоявшаяся в среду в Казани, завершилась со счетом 67:68 (21:16, 14:19, 16:19, 16:14).
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник УНИКСа Лоренцо Браун, набравший 21 очко.
Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Зенита". Следующий матч пройдет 13 мая в Казани.
В среду организаторы турнира сообщили, что хорватский нападающий УНИКСа Марио Хезонья признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой Лиги ВТБ-2021/2022.