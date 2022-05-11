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"Зенит" обыграл УНИКС в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) обыграли соперников из казанского УНИКСа в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Встреча, состоявшаяся в среду в Казани, завершилась со счетом 67:68 (21:16, 14:19, 16:19, 16:14).

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник УНИКСа Лоренцо Браун, набравший 21 очко.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу "Зенита". Следующий матч пройдет 13 мая в Казани.

В среду организаторы турнира сообщили, что хорватский нападающий УНИКСа Марио Хезонья признан самым ценным игроком регулярного сезона Единой Лиги ВТБ-2021/2022.

баскетбол Единая лига ВТБ
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