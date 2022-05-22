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ЦСКА удвоил преимущество над "Зенитом" в финальной серии Единой лиги ВТБ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА обыграли соперников из "Зенита" (Санкт-Петербург) во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 82:73 (22:17, 19:18, 25:12, 16:26) в пользу армейцев.

Самым результативным игроком поединка стал нападающий ЦСКА Сергей Карасев, набравший 20 очков.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу московской команды. Следующая игра пройдет в Петербурге 25 мая.

баскетбол ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ
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