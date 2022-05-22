Швеция разгромила Норвегию на чемпионате мира по хоккею

Франция проиграла Швейцарии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сборная Швеции по хоккею нанесла крупное поражение норвежцам в матче группового этапа на чемпионате мира в Финляндии.

Воскресный поединок в Тампере завершился со счетом 7:1 (1:0, 4:0, 2:1). В группе В шведы занимают второе место (15 очков), уступая финнам один балл. Норвежцы, которые потеряли шансы на выход в плей-офф, находятся на шестой строчке (5 очков).

В Хельсинки швейцарцы победили французов, отыгравшись с 0:2. Итоговый счет поединка - 5:2 (0:2, 3:0, 2:0). Идущая без поражений Швейцария заработала 18 очков и возглавила группу А. Франция, которая заменила Россию на турнире, находится на шестом месте (5 очков).