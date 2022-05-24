Джокович стартовал с победы на Roland Garros-2022

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович в первом круге турнира Большого шлема Roland Garros с крупным счетом обыграл японца Йосихито Нисиоку.

Результат встречи в Париже - 6:3, 6:1, 6:0 в пользу серба, который в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает первое место. Нисиока - 99-й.

Во втором круге Джокович сыграет с победителем матча между словаком Алексом Молчаном (38 номер рейтинга) и аргентинцем Федерико Кория (54).

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 600 000 евро. Победитель получит 2 200 000 евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.