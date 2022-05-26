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Александрова выбыла из Roland Garros, проиграв во втором круге

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от румынки Ирины Бегу в матче второго круга турнира Большого шлема Roland Garros.

Результат встречи – 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 в пользу представительницы Румынии.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова фигурирует на 31-м месте, Бегу – на 63-м.

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис Roland Garros
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