Экс-лидер рейтинга WTA Плишкова проиграла на Roland Garros 227-й ракетке мира

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший лидер мирового рейтинга чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла пробиться в третий круг открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Во втором раунде соревнования ныне восьмая ракетка мира потерпела поражение от француженки Леолии Жанжан, занимающей в рейтинге Женской теннисной ассоциации 227-ю строчку. Результат встречи – 6:2, 6:2 в пользу представительницы Франции.

На турнирах Большого шлема Плишкова ранее по разу доходила до финалов Уимблдонского турнира и US Open и по разу – до полуфиналов Roland Garros и Australian Open.