Касаткина вышла в 1/8 финала Roland Garros
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу США Шелби Роджерс в третьем круге Roland Garros, проходящего в Париже.
Результат встречи - 6:3, 6:2.
Касаткина занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Роджерс - 50-е.
За выход в четвертьфинал Касаткина может сыграть с седьмой ракеткой мира Ариной Соболенко, если белоруска обыграет итальянку Камилу Джорджи (30 номер рейтинга).
Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.