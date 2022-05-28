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Касаткина вышла в 1/8 финала Roland Garros

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу США Шелби Роджерс в третьем круге Roland Garros, проходящего в Париже.

Результат встречи - 6:3, 6:2.

Касаткина занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Роджерс - 50-е.

За выход в четвертьфинал Касаткина может сыграть с седьмой ракеткой мира Ариной Соболенко, если белоруска обыграет итальянку Камилу Джорджи (30 номер рейтинга).

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис Roland Garros Дарья Касаткина
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