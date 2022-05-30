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Касаткина вышла в четвертьфинал Roland Garros

Касаткина вышла в четвертьфинал Roland Garros
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина завоевала путевку в 1/4 финала турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

В четвертом круге соревнования она одолела итальянку Камилу Джорджи – 6:2, 6:2.

Касаткина в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 20-е место, что является наилучшим показателем среди российских теннисисток в данный момент. Джорджи является 30-й ракеткой мира.

В четвертьфинале турнира Касаткина может сыграть со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой (№29 рейтинга), если та победит американку Мэдисон Киз (22).

теннис Roland Garros
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