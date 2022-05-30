Россия гарантированно будет представлена в женском полуфинале Roland Garros

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российские теннисистки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся в 1/4 финала турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Об этом стало известно после того, как обе спортсменки успешно преодолели стадию четвертого круга соревнования.

Занимающая 29-е место в рейтинге Женской теннисной Ассоциации (WTA) Кудерметова в четвертом круге одолела 22-ю ракетку мира Мэдисон Киз (США) – 1:6, 6:3, 6:1.

До этого 20-я ракетка мира Касаткина одолела итальянку Камилу Джорджи (№30 рейтинга).

Таким образом, российская теннисистка гарантированно выступит в полуфинале Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде.