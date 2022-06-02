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Покинувший московское "Динамо" Сандро Шварц возглавил "Герту"

Покинувший московское "Динамо" Сандро Шварц возглавил "Герту"
Сандро Шварц
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Берлинская "Герта" объявила о подписании контракта с бывшим наставником московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварцем.

Контракт, как сообщает пресс-служба "Герты", рассчитан до 2024 года.

"Когда я искал нового тренера для "Герты", я ориентировался не только на его профессиональные качества, но и на энтузиазм, страсть и эмоциональность. Сандро продемонстрировал все это во время своего пребывания в "Майнце" и московском "Динамо", - заявил спортивный директор берлинцев Фреди Бобич.

В свою очередь, Шварц заявил о желании перезапустить "Герту", "клуб пережил непростой период".

"Я с нетерпением жду начала работы", - добавил он.

43-летний Шварц ранее тренировал "Майнц" (с июня 2017 по ноябрь 2019 года). С октября 2020 года он тренировал "Динамо", в сезоне-2021/22 под его руководством московская команда заняла третье место в Российской премьер-лиги. Также "Динамо" дошло до финала Кубка России, где уступило столичному "Спартаку" (1:2). На послематчевой пресс-конференции Шварц заявил, что это был его последний матч в качестве главного тренера "Динамо".

Что касается "Герты", в чемпионате Германии команда заняла 16-е место, но удержалась в Бундеслиге, выиграв в переходных матчах "Гамбург".

футбол ФК Динамо Германия Герта Сандро Шварц
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