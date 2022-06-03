Рууд победил Чилича и сыграет в финале Roland Garros-2022 с Надалем

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Норвежский теннисист Каспер Рууд нанес поражение хорвату Марину Чиличу в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Результат встречи в Париже - 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.

Чилич в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 23-е место, Рууд является восьмой ракеткой мира.

Рууд в финале встретится с испанцем Рафаэлем Надалем (пятый номер рейтинга).

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.