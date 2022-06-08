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В ФК "Динамо" определятся с новым главным тренером в ближайшие недели

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Новый главный тренер московского "Динамо" будет назначен во второй декаде июня, заявил генеральный директор футбольного клуба Павел Пивоваров.

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"Команда выйдет из отпуска в 20-х числах июня. Соответственно, до этого времени нам нужно сформировать и тренерский штаб, и план на межсезонье. Надеюсь, в ближайшие недели мы определимся с решением", - приводит слова Пивоварова "Матч ТВ".

"У нас есть несколько кандидатов. Главное требование ко всем — командность. Потому что наша система принятия решений по спортивному блоку специфична. У нас есть спортивный директор Желько Бувач, который влияет на формирование игровой модели, на стиль комплектования с учетом собственных воспитанников клуба, на философию игры. Развитие команды мы ставим во главу угла, и исходя из этой задачи ищем нового главного тренера", - отметил гендиректор.

Предыдущим главным тренером "Динамо" был Сандро Шварц. По окончании сезона он объявил о том, что покидает команду, а вскоре возглавил германскую "Герту".

футбол ФК Динамо
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