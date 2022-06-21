Бакаев отказался праздновать свои потенциальные голы в ворота "Спартака"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Новичок петербургского футбольного клуба "Зенит" полузащитник Зелимхан Бакаев решил не проявлять бурных эмоций, если поразит ворота московского "Спартака".

"Буду ли праздновать гол, если забью "Спартаку"? Не буду", - приводит слова Бакаева "Чемпионат".

25-летний Бакаев – воспитанник "Спартака". Срок действия контракта с московским клубом истек летом этого года, соглашение не было продлено. 15 июня "Зенит" объявил о подписании контракта с Бакаевым, пришедшим в клуб в статусе свободного агента.