Поиск

Бакаев отказался праздновать свои потенциальные голы в ворота "Спартака"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Новичок петербургского футбольного клуба "Зенит" полузащитник Зелимхан Бакаев решил не проявлять бурных эмоций, если поразит ворота московского "Спартака".

"Буду ли праздновать гол, если забью "Спартаку"? Не буду", - приводит слова Бакаева "Чемпионат".

25-летний Бакаев – воспитанник "Спартака". Срок действия контракта с московским клубом истек летом этого года, соглашение не было продлено. 15 июня "Зенит" объявил о подписании контракта с Бакаевым, пришедшим в клуб в статусе свободного агента.

футбол Зелимхан Бакаев ФК Спартак ФК Зенит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

"Колорадо" упрочил преимущество над "Тампой" в финальной серии Кубка Стэнли

Медведев победил Карацева и вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке

Нападающий Садио Мане перешел из "Ливерпуля" в "Баварию"

"Спартак" решил не бойкотировать матч за Суперкубок России в Петербурге

"Спартак" решил не бойкотировать матч за Суперкубок России в Петербурге

Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

Россиянин Шестеркин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

"Зенит" по пенальти обыграл "Нижний Новгород" в дебютном матче Бакаева

Матч ЦСКА – "Спартак" в новом сезоне РПЛ запланирован на сентябрь-октябрь

Матч ЦСКА – "Спартак" в новом сезоне РПЛ запланирован на сентябрь-октябрь

Легионерам продлили разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

Легионерам продлили разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами

Никита Мазепин подал в суд на Haas из-за долгов по зарплате

Никита Мазепин подал в суд на Haas из-за долгов по зарплате