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Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над нидерландцем Тимом Ван Рейтховеном в четвертом круге Уимблдонского турнира.

Серб победил со счетом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2. Для этого ему понадобилось 2 часа 40 минут.

Джокович занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Ван Рейтховен - 104-е.

В 1/4 финала соперником Джоковича станет итальянец Янник Синнер (13).

35-летний Джокович - действующий чемпион Уимблдона, всего на его счету шесть побед на турнире.

Организаторы Уимблдона-2022 не допустили российских и белорусских теннисистов до участия. В связи с этим ATP 20 мая лишило Уимблдонский турнир рейтинговых очков. Традиционно победители турниров серии Большого шлема получали 2000 рейтинговых очков - максимальное количество за один турнир по ходу сезона.

Призовой фонд соревнований составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Теннис Уимблдон Новак Джокович
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