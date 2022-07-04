Джокович вышел в четвертьфинал Уимблдона
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над нидерландцем Тимом Ван Рейтховеном в четвертом круге Уимблдонского турнира.
Серб победил со счетом 6:2, 4:6, 6:1, 6:2. Для этого ему понадобилось 2 часа 40 минут.
Джокович занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Ван Рейтховен - 104-е.
В 1/4 финала соперником Джоковича станет итальянец Янник Синнер (13).
35-летний Джокович - действующий чемпион Уимблдона, всего на его счету шесть побед на турнире.
Организаторы Уимблдона-2022 не допустили российских и белорусских теннисистов до участия. В связи с этим ATP 20 мая лишило Уимблдонский турнир рейтинговых очков. Традиционно победители турниров серии Большого шлема получали 2000 рейтинговых очков - максимальное количество за один турнир по ходу сезона.
Призовой фонд соревнований составляет 40 млн 350 тыс. фунтов стерлингов.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.