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Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве

Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве
Йозеф Блаттер
Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Швейцарский суд оправдал бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента организации Мишеля Платини, которых обвиняли в мошенничестве, сообщает в пятницу Sky News.

Судебное разбирательство по делу о мошенничестве, фигурантами которого стали Блаттер и Платини, началось 8 июня 2022 года. Тогда подсудимые заявили, что чувствуют себя уверенно и готовы доказать свою невиновность.

В декабре 2019 года сообщалось, что ФИФА подала иски в швейцарские суды против Блаттера и Платини с требованием вернуть 2 млн швейцарских франков, выплаченные Платини в феврале 2011 года.

В период с 1998 по 2002 год Платини выполнял обязанности советника Блаттера, который тогда занимал пост президента ФИФА. По контракту бывший французский футболист получал 300 тыс. франков ежегодно. Тем не менее, спустя годы после завершения работы, Платини запросил платеж в размере 2 млн франков, после чего ФИФА при участии Блаттера перевела указанную сумму Платини в начале 2011 года. По заявлению прокуратуры Швейцарии, этот платеж нанес ущерб активам ФИФА и незаконно обогатил Платини, однако он и Блаттер заявили, что изначально устно согласились на зарплату в размере 1 млн франков в год и именно поэтому последовала данная транзакция.

Йозеф Блаттер Мишель Платини
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