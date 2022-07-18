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Футболист "Динамо" Бальбуэна вернулся в "Коринтианс"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Парагвайский защитник московского "Динамо" Фабиан Бальбуэна продолжит карьеру в "Коринтиансе", сообщает пресс-служба бразильского футбольного клуба.

СпортПарагваец Бальбуэна приостановил контракт с "Динамо"Читать подробнее

30-летний футболист подписал с "Коринтиансом" соглашение сроком на год. До этого он приостановил действие контракта с "Динамо", воспользовавшись опцией ФИФА для выступающих в России иностранных игроков.

Ранее Бальбуэна играл в "Коринтиансе" с 2016 по 2018 год, став в составе команды чемпионом Бразилии. Следующие три года футболист провел в английском "Вест Хэме", после этого перешел в "Динамо".

Также Бальбуэна играл в ряде парагвайских клубов, в одном из них, "Либертаде", стал чемпионом страны.

футбол Бразилия Россия Динамо Фабиан Бальбуэна
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