"Краснодар" разгромил "Локомотив" в четвертом туре чемпионата России

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" обыграли соперников из московского "Локомотива" в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Результат игры в Краснодаре - 3:0. "Краснодар" открыл счет благодаря точному удару Кристиана Рамиреса из-за пределов штрафной на 79-й минуте. Два следующих мяча забил Олакунле Олусегун (84-я и 90+4-я минуты), который в обоих случаях реализовал выходы один на один с вратарем.

Для Рамиреса, который с 2017 года провел за "Краснодар" более 100 матчей, этот гол стал первым в чемпионате России.

"Краснодар" занимает четвертое место в таблице, имея в активе 7 очков. "Локомотив" идет на 13-й позиции (2 очка).

В пятом туре "Локомотив" сыграет с "Крыльями Советов" (Самара), "Краснодар" - с московским "Динамо", оба матча пройдут 13 августа.