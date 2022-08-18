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Бородюк покидает пост главного тренера "Торпедо"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Московское "Торпедо" расстается с главным тренером Александром Бородюком, сообщает пресс-служба футбольного клуба в четверг.

"Футбольный клуб "Торпедо Москва" и Александр Бородюк договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон", - говорится в сообщении.

Вместе с Бородюком принял решение покинуть "Торпедо" и его ассистент, тренер Виктор Лосев.

Бородюк работал в "Торпедо" в качестве главного тренера (сентябрь 2013 - июнь 2014, март 2021 - август 2022). Он дважды выводил команду в Российскую Премьер-лигу - в 2014 и 2022 годах.

В сезоне 2021/22 "черно-белые" под руководством Бородюка стали победителями Первенства ФНЛ.

футбол Торпедо Александр Бородюк
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